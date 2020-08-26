وزير البترول: منتدى غاز شرق المتوسط نموذج للتعاون الإقليمي الناجح

كتب- مصطفى عيد:

قال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إنه يتم تحقيق نتائج متميزة حالياً في مجالات التعاون الإقليمي بين دول شرق المتوسط في إطار منتدى غاز شرق المتوسط، والذي يعد نموذجا للتعاون الاقتصادي الإقليمي الناجح.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء، أضاف الوزير أن أنشطة المنتدى شهدت زخما غير مسبوق جذب أنظار العديد من الدول والكيانات الاقتصادية حول العالم وفتح شهية العديد منهم لطلب الانضمام لهذه الاجتماعات.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير البترول في الاجتماع الخامس لمجموعة العمل الإقليمية حول الطاقة بمنطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

واستعرض الملا، خلال الاجتماع، أحوال أسواق الطاقة العالمية بالأخص في مصر في ظل الأوضاع الجيو اقتصادية العالمية والتحديات التي فرضتها أزمة فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى نتائج الأعمال المتميزة التي حققها قطاع البترول المصرى خلال السنوات الست الماضية في مختلف أنشطة البترول والغاز والبتروكيماويات، وفقا للبيان.

وأكد الملا أن الدولة المصرية تبنت حزمة إصلاحات اقتصادية للتنمية على مختلف المستويات، وأن هذه الإصلاحات مكنت مصر من احتواء تأثيرات أزمة كورونا.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية بذلت جهودًا مكثفة لمواجهة التحديات الصحية والاقتصادية الناجمة عن الجائحة بهدف تحقيق التوازن بين احتواء الوباء وأولويات التنمية في مصر.

وبحسب البيان، تم خلال الاجتماع مناقشة أفضل الممارسات وجهود التغلب على تحديات أزمة فيروس كورونا في صناعة البترول والغاز، وسبل تسيير المشروعات والمبادرات المطروحة للتعامل وتفادي أي أزمات قد تطرأ فيما بعد أزمة كورونا.

كما تناول الاجتماع استعراض الديناميكيات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى مناقشة أحوال الاستثمارات العالمية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

وشارك في الاجتماع ويلبور روس وزير التجارة الأمريكي، وخلدون المبارك الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة الاستثمارية الإماراتية، وماجد جعفر الرئيس التنفيذي لشركة كريسنت بتروليم الإماراتية، وبورج بريند رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي.

كما شهد الاجتماع أكثر من 60 مشاركاً من وزراء البترول والطاقة ورؤساء كبريات شركات البترول العالمية والخبراء في شئون الطاقة.

وأطلق المنتدى الاقتصادي العالمي مجموعة العمل الإقليمية لمنطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أبريل 2020 استجابة للتحديات التي فرضتها أزمة فيروس كورونا، والتي أثرت على مجالات الصحة والاقتصاد بشكل كبير وأظهرت مدى أهمية ومركزية التعاون على كافة المستويات كوسيلة هامة لمواجهة هذه التحديات وتداركها وإعادة البناء.