من هو محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار؟

كتب- مصطفى عيد:

أصدر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعيين محمد أحمد عبد الوهاب، رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ندباً كلياً من مجلس الدولة، وذلك لمدة عام.

وكان مصطفى مدبولي أصدر قرارا في يوليو 2019 بتعيين محمد أحمد عبد الوهاب، قائما بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلفا للراحل محسن عادل، الرئيس التنفيذي السابق للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بعد انتهاء مدته.

وبدءا من أواخر شهر ديسمبر الماضي، أصبح عبد الوهاب أصبح مسؤولا عن بعض اختصاصات منصب وزير الاستثمار، وذلك بعد إلغاء وزارة الاستثمار وإسناد هذا الملف إلى الدكتور مصطفى مدبولي.

وشغل المستشار محمد عبد الوهاب منصب نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة منذ أغسطس 2017، وسبق أن عمِل مستشاراً قانونياً لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولي منذ عام 2015.

وشارك عبد الوهاب في تعديل عدد من التشريعات الحاكمة لمناخ الاستثمار في مصر، في مقدمتها قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، وتعديلات قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، وتعديلات قانون الشركات، وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.

كما شارك في مراجعة العديد من الاتفاقيات الدولية، وتطوير منظومة تأسيس وتعديل الشركات بمركز خدمات المستثمرين، وأشرف على قطاع خدمات الاستثمار، والمناطق الاستثمارية، والأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار.

ومحمد عبد الوهاب حاصل على ماجستير في القانون الدولي، ودبلومة في إدارة العدالة من هولندا، ومثل مصر في لجنة "اليونسترال" التابعة للأمم المتحدة.

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