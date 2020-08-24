منك للاستثمار العقاري تطلق مشروع "كيندا" في القاهرة الجديدة باستثمارات 5 مليارات جنيه

القاهرة- مصراوي:

أعلنت شركة مِنكَ للاستثمار العقاري خلال أول مؤتمر صحفي ديجيتال لها عن إطلاق مشروعها الجديد "كيندا" والذي يقع في منطقة شرق القاهرة.

وذكر بيان من الشركة أنه قد تم البدء في التصميمات الهندسية للمشروع في شهر يوليو ٢٠١٩ وبدأت الأعمال التمهيدية في المشروع في مايو ٢٠٢٠ ومن المخطط الانتهاء من المشروع في ٢٠٢٥.

تصل مساحة كومباوند "كيندا" إلى ٢٨ فدانا (١١٥ ألف متر مربع) ويقع المشروع بواجهة ٤٠٠ متر مقابل فندق رويال كمبينسكي على الطريق الدائري مباشرة، داخل جزء من أرض تاج ستي.

وقد تم تصميم مشروع "كيندا" ليحاكي ويستلهم الكثير من نمط وطريقة الحياة في المدن الكندية الشهيرة، بحسب ما قاله المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي لشركة مِنكَ للاستثمار العقاري.

وأضاف أن المشروع الجديد يعتبر مجتمع سكني عملي ومستدام، وذلك من خلال التركيز على تسع معايير للمعيشة توفر راحة وسعادة العملاء، حيث تتضمن المعايير الخدمات المجتمعية، والطقس، والاتصال، والتصميم، والتعليم، والصحة، والمساحات الخضراء، والاستدامة، والأمان.

وأضاف سلام: "قمنا بشراء الأرض في شهر مارس ٢٠٢٠ من شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بقيمة بلغت ١.١٥ مليار جنيه، ونستهدف وصول الاستثمارات في المشروع إلى حوالي ٥ مليار جنيه".

وتوقع سلام أن تبلغ مبيعات المشروع حوالي 6 مليارات جنيه، وقال إن المشروع يمول ذاتيا في الوقت الحالي، بحسب ما قاله في المؤتمر الصحفي.

وقال سلام إن مشروع "كيندا" يضم حوالي ٨٠٠ وحدة كاملة التشطيب وسيتم تسليمها على عدة مراحل حيث ينقسم المشروع إلى منطقة ڤيلل ومنطقة عمارات ومنطقة مباني إدارية وأخرى للخدمات والترفيه.

ويحتوي المشروع على مساحات خضراء كبيرة تصل إلى ٧٥٪ من المساحة الكلية صممت بعناية ودراسة علمية لتأثير الهواء والشمس والحياة الصحية، بحسب ما قاله سلام.

وقال إن المشروع يتميز بالتركيز على تفاصيل معيشية دقيقة أبرزها الخدمات الطبية التي تشمل عيادات متخصصة وتأمين صحي متميز بالتعاون مع كبرى الشركات في هذا المجال، كما سيتم إتاحة خدمات تعليمية عديدة في "كيندا" تشمل مركز تعليمي بالتعاون مع مدرسة كندية دولية وبرنامج منح للطلبة في جامعات كندية. كل ذلك بخلاف خدمات متطورة ومبتكرة في مجالات المجتمع والمواصلات والاستدامة والأمان وغيرهم.

يذكر أن شركة مِنكَ للاستثمار العقاري هي إحدى الشركات المملوكة لعائلة سلام والتي يمتد تاريخها لأكثر من ٨٠ عاماً في السوق المصري، بحسب البيان.

. كما تستثمر شركة مِنكَ في عدة شركات شقيقة وتابعة لخدمة القطاع العقاري في مجال المقاولات (شركة إنشاء) والتسويق العقاري (شركة تري) والاستشارات الهندسية (شركة راينو) والتصميم والديكور (شركة إنك) والطاقة المتجددة (شركة سولارايز إيجيبت).