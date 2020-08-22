بعد تراجعها عالميًا.. تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم السبت، عند أسعار أمس.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر اليوم عند 859 جنيها وهو سعر أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 736 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 982 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب 6872 جنيهًا.

وعالميا، تراجعت أسعار الذهب العالمية مع نهاية تعاملات الأسبوع أمس، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

وانخفضت أسعار الذهب بنسبة 0.35% لتصل إلى 1940.4 دولار للأوقية بنهاية تعاملات أمس الجمعة، آخر تعاملات الأسبوع.