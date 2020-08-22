أكثر الكلمات إنتشاراً

وقف إطلاق النار في ليبيا تنسيق الجامعات الأهلي والزمالك الجامعات الأهلية سد النهضة انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك فيروس كورونا الطقس

بعد تراجعها عالميًا.. تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم

12:31 م السبت 22 أغسطس 2020
بعد تراجعها عالميًا.. تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم

أسعار الذهب

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم السبت، عند أسعار أمس.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر اليوم عند 859 جنيها وهو سعر أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 736 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 982 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب 6872 جنيهًا.

وعالميا، تراجعت أسعار الذهب العالمية مع نهاية تعاملات الأسبوع أمس، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

وانخفضت أسعار الذهب بنسبة 0.35% لتصل إلى 1940.4 دولار للأوقية بنهاية تعاملات أمس الجمعة، آخر تعاملات الأسبوع.

أسعار الذهب

الخبر التالى:

التعاون الدولي: البرلمان يوافق على اتفاقيات مع شركاء التنمية بـ 92.5 مليون دولار

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 97148

    عدد المصابين

  • 64318

    عدد المتعافين

  • 5231

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 22792364

    عدد المصابين

  • 15473378

    عدد المتعافين

  • 795460

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:التقديم يبدأ اليوم.. ننشر مصروفات الجامعات الأهلية الجديدة (بمجموع أقل بـ5%)