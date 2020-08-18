تراجع الطماطم والبصل.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الطماطم، والبصل، والباذنجان البلدي بين 10 قروش و50 قرشا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

بينما ارتفع سعر كيلو الخيار البلدي جنيها واحدا، ليتراوح بين 3 و5 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقرت عددا من أصناف الفاكهة، اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.75 و3.6 جنيه، بتراجع 10 قروش.

البطاطس بين 2 و3.5 جنيه.

البصل بين 2.25 جنيه و3.75 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الكوسة بين 3 و6 جنيهات.

الفاصوليا بين 10 جنيهات و16 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 0.6 قرشا و2 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات، بزيادة جنيه.

البامية بين 12 و18 جنيها.

أسعار الفاكهة:

العنب البناتي الأصفر بين 4 و6 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 5 و9 جنيهات.

التفاح البلدي بين 10 جنيهات و16 جنيها.

البرتقال الصيفي بين 10 جنيهات و16 جنيها.

الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات.

الليمون البلدي بين 3 و7 جنيهات.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

المانجو العويس بين 15 و30 جنيها.

المانجو الهندي بين 10 جنيهات و15 جنيها.

المانجو الزبدية بين 8 جنيهات و11 جنيها.

المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.