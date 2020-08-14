بينها الريال السعودي .. تراجع 7 عملات عربية مقابل الجنيه في أسبوع

كتبت – شيماء حفظي:

انخفضت أسعار 7 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينها الريال السعودي والدينار الكويتي والريال العماني والدرهم الإماراتي، بحسب بيانات البنك الأهلي المصري.

تراجع سعر الدينار الكويتي ليسجل أمس الخميس 49.46 جنيه للشراء و52.25 جنيه للبيع، مقابل 49.62 جنيه للشراء و52.41 جنيه للبيع، الخميس الماضي.

وهبط سعر بيع الريال السعودي قرشا، ليسجل 4.15 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع بحسب بيانات البنك.

وتراجع سعر الدرهم الإماراتي قرشا ليسجل 4.30 جنيه للشراء و4.35 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدينار البحريني إلى 41.03 جنيه للشراء و42.39 جنيه للبيع مقابل 41.11 جنيه للشراء و42.47 جنيه للبيع الخميس الماضي.

وتراجع سعر الريال العماني، أمس الخميس، إلى 40.30 جنيه للشراء و41.51 جنيه للبيع مقابل 40.38 جنيه للشراء و41.59 جنيه للبيع، الخميس الماضي.

وانخفض سعر الريال القطري، قرشا، ليسجل 4.18 جنيه للشراء و4.39 جنيه للبيع.

وانخفض سعر بيع الدينار الأردني، ليسجل أمس الخميس 22.09 جنيه للشراء و22.55 جنيه للبيع مقابل 22.13 جنيه للشراء و22.61 جنيه للبيع الخميس الماضي.