هبوط جديد لأسعار الذهب في مصر.. والجرام يخسر 9 جنيهات

كتبت- شيرين صلاح:

هبطت أسعار الذهب في السوق المحلي، بنحو 9 جنيهات للجرام الواحد، خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه في الصباح.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض خلال تعاملات اليوم إلى 860 جنيهًا مقابل 869 جنيهًا بنهاية تعاملات أمس.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 737 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 983 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب 6880 جنيهًا.

ويأتي ذلك بعد أن شهدت أسعار الذهب العالمية تراجعًا حادًا خلال تعاملات أمس الثلاثاء في حدود 5%، وذلك قبل أن تعوض جزءًا من خسائرها خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث ارتفع سعر الأوقية بنحو 24.47 دولار بنسبة 1.28% مقارنة بنهاية تعاملات أمس؛ ليصل إلى 1936.3 دولار عند 2:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة، بحسب وكالة بلومبرج.