البترول تطلق مبادرة لتمويل شراء مستلزمات ومعدات طبية دعما لوزارة الصحة

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كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة البترول، في بيان اليوم الاثنين، إنها أطلقت مبادرة بالتنسيق مع شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر للمساهمة بمبلغ حوالي 5.4 مليون جنيه لتمويل شراء مستلزمات ومعدات طبية ووقائية شملت الملابس والأقنعة والنظارات وغيرها من المستلزمات الطبية الوقائية.

وأضافت الوزارة أن هذه المبادرة تأتي تحت رعاية طارق الملا وزير البترول، واستمرارا لمبادرة قطاع البترول للمساهمة في دعم وزارة الصحة والسكان في مواجهة تبعات أزمة فيروس كورونا الجديد، وتقديم كافة أوجه الدعم واتخاذ الإجراءات الاحترازية تجنباً للعدوى.

وذكرت أن هذه المبادرة تأتي بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، وبالتعاون مع مؤسسة مصر الخير التي قامت بشراء المستلزمات المطلوبة بعد موافقة وزارة الصحة والسكان ضماناً لتوفير المستلزمات طبقا للمواصفات المطلوبة.

وسلمت الشركات المشاركة في المبادرة اليوم الاثنين الدفعة الأولى من المستلزمات الطبية والوقائية بمقر وزارة الصحة بحضور وائل الساعي مساعد وزيرة الصحة للشئون المالية والإدارية، وجمال فتحي مساعد رئيس هيئة البترول للسلامة والصحة المهنية، وفقا للبيان.

وبحسب وزارة البترول، شارك في المبادرة كل من شركات شل، وإكسون موبيل، وتوتال، وشلمبرجير، وبكتل، وفينترسال ديا، وكويت إنرجي، وأبيكس، وايناب سيبترول، وإنرجين، ودانا جاس، وترانس جلوب إنرجي، ونبتون، وبتروناس، وشيرون بتروليم، واي بي آر، وأديس، وميثانكس.

وأوضحت الوزارة أن قيمة المساهمة المقدمة توزعت بواقع حوالي 1.8 مليون جنيه لشراء الدفعة الأولى من المستلزمات الطبية، و954 ألف جنيه جانبا من مساهمة شركة بكتل تم تخصيصه لمنظمة اليونيسف تحت مظلة حملة قطاع البترول لتمويل شراء المستلزمات الطبية.

كما تضمنت هذه المساهمة 387 ألف جنيه لتوفير كروت بنزين مقدمة من شركة توتال لتموين سيارات الإسعاف بالوقود في محطات الشركة، وحوالي 2.3 مليون جنيه تم تخصيصها لشراء الدفعة الثانية من المستلزمات الطبية، وفقا للبيان.

وكانت شركتا إيني وبريتش بتروليم ساهمتا في وقت سابق بمبلغ 9 ملايين جنيه لتوفير مستلزمات طبية لوزارة الصحة والسكان، فضلاً عن مساهمات شركات قطاع البترول المصرية لمواجهة فيروس كورونا، بحسب البيان.

وقالت وزارة البترول إن هذه المساهمات تأتي في إطار المسئولية الاجتماعية لشركات البترول، والتنسيق وتضافر الجهود بين وزارتي البترول والصحة لتقديم الدعم والمساندة في مواجهة الأزمات.