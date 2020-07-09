مبيعات أجنبية تهبط بالبورصة 1.5% بآخر جلسات الأسبوع

كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.54% مع بداية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، إلى مستوى 10957 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب.

كما هبط مؤشر EGX70 EWI بنسبة 4.2%، وصعد مؤشر EGX100 EWI بنسبة 3.73%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 54.2 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 53.7 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 482.5 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.7% مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء، إلى مستوى 11127 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والأجانب.