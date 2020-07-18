المالية تبدأ الاثنين صرف مرتبات شهر يوليو بالزيادات والعلاوات (جدول)

كتب مصطفى عيد:

تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات شهر يوليو الجاري للعاملين بالوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، بعد غدٍ الاثنين.

ويأتي تقديم موعد صرف المرتبات بمناسبة بدء العمل بموازنة العام المالي الجديد 2020-2021، وقرب حلول عيد الأضحى المبارك.

ويحصل العاملون والموظفون في الدولة في مرتب هذا الشهر على علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى حافز لكل للعاملين بالدولة.

وقسمت وزارة المالية مواعيد صرف المرتبات على 3 أيام.

ووفقا لبيان للوزارة المالية سابق فإنه تقرر بدء صرف مرتبات شهر يوليو للعاملين في 35 وزارة وهيئة يوم 20 يوليو، ثم بدء صرف مرتبات 21 وزارة وهيئة يوم 21 يوليو، ثم بدء صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات يوم 22 يوليو.

وتوضح الجداول التالية مواعيد صرف المرتبات وفقًا للوزارة والهيئات: