أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

المالية تبدأ الاثنين صرف مرتبات شهر يوليو بالزيادات والعلاوات (جدول)

10:42 ص السبت 18 يوليه 2020
المالية تبدأ الاثنين صرف مرتبات شهر يوليو بالزيادات والعلاوات (جدول)

وزارة المالية

كتب مصطفى عيد:

تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات شهر يوليو الجاري للعاملين بالوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، بعد غدٍ الاثنين.

ويأتي تقديم موعد صرف المرتبات بمناسبة بدء العمل بموازنة العام المالي الجديد 2020-2021، وقرب حلول عيد الأضحى المبارك.

ويحصل العاملون والموظفون في الدولة في مرتب هذا الشهر على علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى حافز لكل للعاملين بالدولة.

وقسمت وزارة المالية مواعيد صرف المرتبات على 3 أيام.

ووفقا لبيان للوزارة المالية سابق فإنه تقرر بدء صرف مرتبات شهر يوليو للعاملين في 35 وزارة وهيئة يوم 20 يوليو، ثم بدء صرف مرتبات 21 وزارة وهيئة يوم 21 يوليو، ثم بدء صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات يوم 22 يوليو.

وتوضح الجداول التالية مواعيد صرف المرتبات وفقًا للوزارة والهيئات:

صورة رقم 1

صورة رقم 2

صورة رقم 3

وزارة المالية صرف مرتبات موازنة العام المالي العلاوات

الخبر التالى:

أسعار السمك والمأكولات البحرية مع بداية تعاملات الأسبوع

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 86474

    عدد المصابين

  • 27302

    عدد المتعافين

  • 4188

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 13921699

    عدد المصابين

  • 7795469

    عدد المتعافين

  • 593072

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:رئيس "الوطنية للانتخابات" يكشف عن إجراءات الهيئة الاحترازية في انتخابات "الشيوخ"