إعلان

انخفاض أسعار الأرز والفول واللحوم اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : ميريت نادي

12:44 م 09/06/2026

أسعار الأرز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفضت أسعار الأرز، والفول، وزيت الذرة، واللحوم، والعدس، والجبن الرومي، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 9-6-2026، بينما ارتفعت أسعار الدواجن، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية" التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ويرصد "مصراوي" متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، حسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.74 جنيه، بتراجع 12 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 62.02 جنيه، بتراجع 1.07 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 26.33 جنيه، بتراجع 29 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 100.66 جنيه، بزيادة 1.7 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 35.22 جنيه، بتراجع 49 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.91 جنيه، بتراجع 85 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 67.48 جنيه، بتراجع 59 قرشًا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.16 جنيه، بتراجع 19 قروش.

لتر زيت الذرة: 120.82 جنيه، بتراجع 2.9 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 428.11 جنيه، بتراجع 13.24 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 104.34 جنيه، بزيادة 2.01 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.14 جنيه، بتراجع 1.28 جنيه.

كيلو الفول السائب: 54.61 جنيه، بتراجع 13 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 145.35 جنيه، بزيادة 15 قرشًا.

كيلو الجبن الرومي: 285.39 جنيه، بتراجع 2.28 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 32.53 جنيه، بزيادة 64 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 107.49 جنيه، بتراجع 1.47 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الأرز أسعار الزيت أسعار الدقيق أسعار السلع الأساسية

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

تقرير- 91% من المستهلكين في مصر استعانوا بالذكاء الاصطناعي في الشراء الإلكتروني
أخبار البنوك

تقرير- 91% من المستهلكين في مصر استعانوا بالذكاء الاصطناعي في الشراء الإلكتروني
بعد أنباء عودته.. نجل شقيق إيمان البحر درويش يكشف لمصراوي تطورات حالته
زووم

بعد أنباء عودته.. نجل شقيق إيمان البحر درويش يكشف لمصراوي تطورات حالته
"فاتورة الـ 12 ساعة".. صحيفة عبرية تكشف حصيلة أولية لخسائر إسرائيل جراء
شئون عربية و دولية

"فاتورة الـ 12 ساعة".. صحيفة عبرية تكشف حصيلة أولية لخسائر إسرائيل جراء
فيديو شاب يحتضن فتاة على موتوسيكل يثير الجدل.. والداخلية تعلن التفاصيل
حوادث وقضايا

فيديو شاب يحتضن فتاة على موتوسيكل يثير الجدل.. والداخلية تعلن التفاصيل
"والنبي ما لحق يبعت ولا يجاوب".. أم تستعطف لجنة الامتحان بعد ضبط ابنها
مدارس

"والنبي ما لحق يبعت ولا يجاوب".. أم تستعطف لجنة الامتحان بعد ضبط ابنها

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بالخرائط والمسارات.. 9 مشروعات نقل عملاقة جار دراسة تنفيذها
بعد وفاة معلمة أسوان.. تحرك برلماني عاجل لإعادة النظر في انتدابات أعمال الامتحانات
المدة والراتب.. مصراوي يكشف تفاصيل عقد الحسين عموتة مع الأهلي
أول ظهور مصري في اليوم الافتتاحي لكأس العالم 2026.. تفاصيل