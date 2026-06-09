دفع الخوف من مواجهة أسرته شابا بمحافظة الغربية إلى اختلاق رواية سرقة دراجته النارية، مدعيا أن فرد شرطة استوقفه في الطريق واستولى عليها وفر هاربا، قبل أن تكشف التحريات حقيقة الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت منشورا مدعوما بمقطع فيديو متداول عبر أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء صاحبه تعرضه لواقعة سرقة دراجته النارية على يد فرد شرطة سابق، زاعما كذلك تقاعس الأجهزة الأمنية عن ضبطه.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة المزعومة. كما أمكن تحديد هوية القائم على النشر، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية.

وبسؤاله، أقر بأن روايته لم تكن صحيحة، موضحا أنه اشترى الدراجة النارية من أحد المعارض بنظام التقسيط، إلا أنه تعثر في سداد الأقساط المستحقة، ما دفعه إلى إعادتها للمعرض خشية تراكم المديونية عليه.

وأضاف أنه عندما استفسر أفراد أسرته عن مصير الدراجة، اختلق قصة استيلاء فرد شرطة عليها لإخفاء حقيقة تعثره المالي، مؤكدا أنه لم يحرر أي محضر رسمي بشأن الواقعة.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.