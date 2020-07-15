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مبيعات محلية تهبط بالبورصة 2.36% بنهاية تعاملات الأربعاء

03:11 م الأربعاء 15 يوليه 2020
مبيعات محلية تهبط بالبورصة 2.36% بنهاية تعاملات الأربعاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 2.36% مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، إلى مستوى 10617 نقطة.

كما انخفض مؤشر EGX70 EWI بنسبة 3.85%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 3.73%.

وسجلت مبيعات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 72.7 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 57.4 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 15.3 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 1.22% مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، إلى مستوى 10874 نقطة.

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