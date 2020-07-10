إبداع من رحم كورونا.. رائد أعمال يقدم خدمات "لا تلامسية" للمطاعم والبنوك

كتب - علاء حجاج:

يخرج الإبداع من رحم الأزمات، فيما جاءت أزمة كورونا لتكون عاملا لإلهام المبدعين من رائدي الأعمال، لوضع حلول مبتكرة للخدمات المقدمة اعتماداً على التكنولوجيا.

طور، رائد الأعمال الشاب مصطفى مدحت منظومة تقنية متكاملة لمساعدة أصحاب الأعمال الصغيرة على تطبيق الإجراءات الاحترازية الجديدة التي تقتضي بمنع التلامس وتحقيق عنصر التباعد الجسدي لضمان عدم تفشي فيروس كورونا.

واعتمد مدحت، على تقنية رمز الاستجابة السريع QR Codeوالتي يمكن من خلالها قراءة الرموز وترجمتها إلى ملفات تفاعلية.

يقول مدحت، لمصراوي، إن المنظومة الجديدة يمكن تطبيقها بكل بساطة داخل عدة قطاعات خدمية، منها المطاعم على سبيل المثال.

ويشرح "بدلا من قيام العميل بلمس كتالوج المطعم من أجل اختيار الوجبة، يمكن بكل بسيطة تمرير كاميرا الهاتف على كود مشفر موجود على طاولة الطعام، ليقوم الهاتف على الفور بعرض المنيو في الحال".

وأضاف لمصراوي "الفكرة بدأت منذ بداية أزمة كورونا، وخاصة لإيجاد حلول تضمن لنا التعايش مع الإجراءات الاحترازية لتحجيم تفشي الفيروس، ومن خلال تقنية QR Code بدأنا في تطوير المنظومة.

وأوضح أن غالبية المواطنين يمتلكون الآن هواتف ذكية مزودة بكاميرا، "وإذا تم استغلال هذه الوسائل التكنولوجية سنتمكن من الحصول على عدة خدمات بدون تلامس".

وقال إنه "في وقت قصير قمنا بتكوين فريق عمل وأسسنا شركة ناشئة "TOUCH LESS" ووضعنا تصورا لحلول تعتمد على هذه التقنية لخدمة الأعمال المختلفة، وركزنا على عدة قطاعات أهمها المطاعم والمعارض والمولات التجارية والمستشفيات والفنادق والمتاحف والبنوك."

وبحسب مدحت تتميز المنظومة الجديدة بالتفاعل والحيوية والقدرة على التخصيص وفقا لاحتياجات العملاء.

وأوضح أن بعض المؤسسات تطلب كودا مخصصا للعرض فقط، ومؤسسات أخرى تطلب كودا لإعطاء أمر محدد مثل الشراء أو الدفع، ويمكن تغيير الكود من وقت لآخر بكل سهولة من خلال خدمات الدعم الفني والتشغيل التي تقدمها الشركة لعملائها.

"بجانب ذلك يتم منح العميل إحصائيات متكاملة بشكل دوري حول عدد المستخدمين وتوجهاتهم ومدى رضاهم عن الخدمة"بحسب مدحت.

وكشف مدحت عن تمكنه من تطبيق تلك المنظومة داخل 19 جهة عمل، ما بين متاجر لبيع الإلكترونيات أو شركات متخصصة في تقديم خدمات التقسيط، ومجموعة من الكافيهات والمطاعم الشهيرة.