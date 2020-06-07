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قفزة في أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد

01:37 م الأحد 07 يونيو 2020
قفزة في أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:
قفزت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الأحد، ليزيد الجرام بنحو 6 جنيهات دفعة واحدة، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار21 ارتفع اليوم إلى 776 جنيهًا مقابل 770 جنيهًا، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 665 جنيهًا، وعيار 24 نحو 887 جنيهًا، والجنيه الذهب 6208 جنيهات.

واليوم عطلة رسمية في البورصات العالمية.

أسعار الذهب الذهب سعر جرام الذهب عيار 18 عيار21

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