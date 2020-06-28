5 بنوك فقط ستغلق يومي الثلاثاء والأربعاء.. تعرف عليها
كتبت- منال المصري:
قرر البنك المركزي تعطيل العمل في كافة البنوك العاملة في مصر يوم الثلاثاء المقبل بمناسبة ثورة 30 يونيو، بحسب بيان اليوم الأحد.
وبالنسبة للبنوك التي تنتهي ميزانيتها في 31 ديسمبر من كل عام ستعود للعمل صباح الأربعاء، أما البنوك التي تنتهي ميزانيتها في 30 يونيو، سوف تستأنف عملها يوم الخميس الموافق 2 يوليو، بمناسبة بداية السنة المالية الجديدة لها.
والبنوك التي تنتهي ميزانيتها في نهاية يونيو، وهو ما يعني أنها ستغلق يومي الثلاثاء والأربعاء هي 5 بنوك فقط: الأهلي المصري، ومصر، والعقاري، والبنك الزراعي المصري، والمصري لتنمية الصادرات، على أن تعاود للعمل يوم الخميس المقبل.
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