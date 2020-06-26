الأوروبي للإعمار: مصر ضمن خطة لإنعاش قطاع السياحة بعدة دول بعد كورونا

كتبت - منال المصري:

اتفق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية “EBRD” ومنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة (UNWTO) على اتخاذ إجراءات فورية لتسهيل انتعاش قطاع السياحة عبر الاقتصادات الـ 38 حيث يستثمر البنك بالبلاد التي تضررت بسبب فيروس كورونا.

وحدد البنك في بيان صادر عن اليوم الجمعة، الدول المستفيدة من خطة إنعاش السياحة تشمل، مصر وألبانيا وأرمينيا وكرواتيا وجورجيا واليونان والأردن ولبنان والجبل الأسود والمغرب وتونس وتركيا وأوزبكستان.

وأثر الانتشار السريع لفيروس كورونا على العديد من قطاعات الاقتصاد العالمي، وجاءت السياحة من بين أكثر القطاعات تضررا، بحسب البنك.

وأدخلت جميع الدول حول العالم قيودًا على السفر لمواجهة فيروس كورونا وهو عمل غير مسبوق، وفي حين أن بعض الدول بدأت في تخفيف القيود على الرغم من عدم انتهاء أن الأزمة، حيث أدى هذا الإغلاق إلى انخفاض هائل في عدد السائحين الدوليين وذلك وفقا لتحليل منظمة السياحة العالمية.

وأشار البنك إلى أن خطة إنعاش السياحة ترتكز على ثلاث مجموعات رئيسية التي اعتمدتها منظمة السياحة العالمية، والتي تشمل الانتعاش الاقتصادي، التسويق والترويج وتعزيز وبناء مرونة المؤسسات.

وتساهم هذه الخطة في تقديم المساعدة الفنية لاستعادة السياحة لمنظمة السياحة العالمية، كما تشمل الخطة قياس تأثير فيروس كورونا، مع إدراج حوافز لإنعاش قطاع السياحة، وبروتوكولات لضمان السلامة والنظافة والأمن المعزز للسياح والموظفين، بحسب البيان.

كما تعمل على تسويق التدابير التي يمكن أن تعزز الطلب على السياحة، وبناء القدرات للسياحة المسؤولين وتدريب شركات قطاع السياحة على تبني البروتوكولات الجديدة.

وأكد البنك، أن أحد العناصر الأساسية هو الحفاظ على رأس المال البشري وكذلك التكيف وتعزيز الشمول.

ويلتزم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية جميع أنشطته في 2020-21 بمساعدة مناطقه على مواجهة التأثير الاقتصادي لوباء فيروس التاجي، مع توقع أن يصل الاستثمار إلى 21 مليار يورو مستهدفا جميع قطاعات الاقتصاد بما في ذلك السياحة والضيافة التي تأثرت بشكل خاص بأزمة كوفيد 19.