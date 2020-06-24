رغم كورونا.. صندوق النقد لا يزال يتوقع نموًا إيجابيًا في مصر خلال 2020

كتبت- ياسمين سليم:

ثبت صندوق النقد الدولي توقعاته للاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري، ليحقق نموًا اقتصاديًا إيجابيًا في المقابل ستحقق دول المنطقة انكماشًا اقتصاديًا، جراء انتشار فيروس كورونا.

وتوقع الصندوق في تقرير "مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي يونيو 2020" اليوم الأربعاء أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 2% خلال العامين الماليين الجاري والمقبل.

وأظهرت بيانات الصندوق اليوم أنها أبقت توقعاته لدول المنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتحقيق انكماشًا، فيما ستحقق مصر نموًا.

وتأتي توقعات الصندوق أقل مما يتوقعه محمد معيط، وزير المالية، لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري ليحقق نموًا 4% بدلًا من 6% كانت تتوقعها الحكومة سابقًا، بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وفي أبريل الماضي توقع الصندوق أن تحقق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأكملها انكماشًا اقتصاديًا إجماليا نسبته 3.3% خلال العام الجاري.

وخفض الصندوق اليوم توقعاته لبعض دول المنطقة مثل السعودية التي توقع أن تحقق انكماشًا بنسبة 6.8% هذا العام مقابل انكماش نسبته 2.3% كان متوقعا في تقريره الذي صدر في أبريل الماضي.

وتوقع التقرير انكماشًا حادًا لنمو الاقتصاد العالمي بنسبة 4.9% خلال العام الجاري جراء انتشار فيروس كورونا مقابل 3% كان يتوقعها في أبريل الماضي.