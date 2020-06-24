البورصة تصعد مع بداية تعاملات الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.38% مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، إلى مستوى 10805 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 1.22%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.21% مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، إلى مستوى 10764 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب.