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127 مليار جنيه حصيلة شهادات الـ 15% بالبنك الأهلي في شهرين ونصف

01:48 م السبت 13 يونيو 2020
127 مليار جنيه حصيلة شهادات الـ 15% بالبنك الأهلي في شهرين ونصف

البنك الأهلي المصري

كتبت- منال المصري:

قال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، لمصراوي، إن مبيعات البنك من شهادات الادخار ذات العائد المرتفع 15%، حققت 127 مليار جنيه بعد مرور شهرين ونصف على طرحها.

وأضاف أن إجمالي عدد العملاء الحاملين للشهادة قفز إلى 737 ألف عميل منذ بداية إصدارها وحتى نهاية تعاملات يوم الخميس الماضي.

وبدأ بنكا الأهلي ومصر، يوم 22 من شهر مارس الماضي، طرح الشهادة الجديدة بعائد هو الأعلى في مصر، حيث يبيع البنكان الشهادة إلكترونيا، أي من خلال خدمات الإنترنت بانكنج أو الموبايل بانكنج، وذلك حرصا من البنكين على عدم التكدس في فروعهما.

ويبلغ أجل الشهادة عام واحد، ويتم صرف دورية العائد شهريا، وهو ما يضعها في مقدمة خيارات العملاء على مستوى الشهادات في البنوك.

وتبدأ فئات الشهادة من ألف جنيه ومضاعفاتها، وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة، بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادة.

ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 أشهر اعتبارا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار)، وذلك وفقا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.

البنك الأهلي شهادات الادخار

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