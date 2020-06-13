ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا ببنك "CIB" إلى 42 موظفًا

كتبت-منال المصري:

ارتفع عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد إلى 42 موظفًا في البنك التجاري الدولي (CIB).

وقال البنك التجاري الدولي على موقعه الإلكتروني إنه يواصل متابعة الحالات 42 المؤكد إصابتهم بفيروس COVID-19، منوها إلى أن 6 حالات من السابق إصابتها قد تعافوا تمامًا.

وعبر البنك عن بالغ الحزن والأسى، لفقدان أسرة البنك التجاري الدولي CIB اثنين من الزملاء جراء مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وذكر البنك أنه تم الإبلاغ عن جميع الحالات حال اكتشافها لكل من وزارة الصحة والسكان والبنك المركزي المصري.

وأكد البنك أنه بمجرد اكتشاف أي حالة، تنفذ تعليمات الفريق الإداري بإغلاق وتطهير وتعقيم المكان بالكامل وفقًا لمعايير وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وكذلك خطط إدارة الأزمات والتعامل مع انتشار الأوبئة الخاصة بالبنك.

كما تم حصر جميع الموظفين الذين تعاملوا واختلطوا مع أي حالة ايجابية ومنحهم إجازة فورية لمدة 14 يومًا للقيام بإجراءات الحجر المنزلي المتعارف عليها، وكذلك قمنا بإبلاغ أي طرف خارجي بما في ذلك العملاء كلما أمكن الذين قد يكونوا تعاملوا مع أي الحالة بشكل مباشر بحسب البنك.

وأكد بأن كافة فروع البنك البالغ عددها 207 أفرع وشبكة ماكينات الصراف الآلي التي تشمل 1046 ماكينة، تعمل بكامل طاقتها من أجل تلبية احتياجات جميع العملاء لحين إصدار أية اشعارات أخرى من البنك المركزي المصري.

ويتجاوز إجمالي الموظفين في البنك التجاري الدولي - مصر، 6900 موظف.