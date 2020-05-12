التجاري الدولي: زيادة 24% في استخدام الموبايل والإنترنت بانكنج في مارس

كتبت- منال المصري:

قال محمد فرج، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات المصرفية، في البنك التجاري الدولي “CIB”، إن عدد المعاملات البنكية الإلكترونية ارتفعت بنسبة 24% في شهر مارس الماضي، مقارنة بشهر فبراير السابق له، ووصل عدد المشتركين في الخدمة إلى 650 ألف عميل.

وأضاف فرج، أن حجم الإقبال على الاشتراك في خدمة الانترنت و الموبايل بانكنج شهد زيادة ملحوظة بعد اتجاه العملاء لاستخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح فرج، أن البنك عمل على زيادة سعة الأنظمة حتى تتمكن من التعامل مع الإقبال الشديد على خدمة الموبايل والإنترنت بانكنج بهدف تحسين جودة الخدمة وعدم وقوع أعطال بسبب زيادة ضغط العملاء في استخدام الخدمة.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في البنك التجاري الدولي، إن الفترة الحالية ستخلق وعيا لدى المواطن بأهمية الخدمات الإلكترونية.

ويرى فرج، أن التحول الرقمي في القطاع المصرفي هو أحد أهم الركائز التي يجب دعمها، لأنه السبب الرئيسي لفعالية الشمول المالي، مضيفا :"من خلال التطبيق نستطيع أن نمنح العملاء تجربة بسيطة، وموثوقة، وممتعة، تتضمن النصيحة والدعم المناسبين بغض النظر عن الزمان والمكان وكيف يتعاملون مع البنك".

وكان البنك المركزي وجه البنوك في كتاب دوري صادر في مارس الماضي بالسماح للعملاء الاشتراك في خدمة الانترنت و الموبايل بنكنج والمحفظة الذكية من خلال الخط الساخن او خدمة العملاء بدلا من الذهاب للفروع لتوقيع خطاب اشتراك وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على سلامة العملاء والمصرفيين.

ودفع حرص العملاء على الوقاية من فيروس كورونا إلي زيادة الاعتماد علي تنفيذ عملياتهم المصرفية، أو سداد مدفوعاتهم اليومية والشهرية، عبر الخدمات المصرفية الإلكترونية، لتقليل تداول استخدام الكاش باعتباره أحد الأنواع الناقلة للفيروس.