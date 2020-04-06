نائب رئيس البنك الأهلي: 40 مليار جنيه مبيعات شهادة الـ 15% في 16 يوما

كتبت- منال المصري:

قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، لمصراوي، إن إجمالي مبيعات البنك من شهادة الادخار أجل عام ذات العائد 15% قفزت إلى 40 مليار جنيه بنهاية اليوم الاثنين خلال فترة 16 يوما من طرح الشهادة.

وأضاف أبو الفتوح أن عدد العملاء المستفيدين من الشهادة بالبنك بلغ 207 آلاف عميل حتى اليوم، حيث رصد البنك دخول عملاء جدد ليسوا من بين عملائه والذين فتحوا حسابات جديدة لشراء الشهادة.

وبدأ بنكا الأهلي ومصر، بداية الأسبوع قبل الماضي، في طرح الشهادة الجديدة بعائد هو الأعلى في مصر، حيث يبيع البنكان الشهادة إلكترونيا، أي من خلال خدمات الإنترنت بنكنج أو الموبايل بنكنج، وذلك حرصا من البنكين على عدم التكدس في فروعهما.

وتبدأ فئات الشهادة من ألف جنيه ومضاعفاتها، وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة، بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادة.

ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 أشهر اعتبارا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار)، وذلك وفقا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.

وكان مصدر مسؤول في البنك المركزي، قال لمصراوي، في تصريحات سابقة، إن المركزي قرر استثناء شراء شهادة الادخار ذات العائد 15% في بنكي الأهلي ومصر، من القيود التي فرضها على إيداع النقود، تسهيلا على العملاء، وإعطاء مرونة للاستفادة من هذه الشهادة مرتفعة العائد.

وكان البنك المركزي أقر يوم الأحد قبل الماضي حدودا جديدة للسحب والإيداع للأفراد والشركات لتصل من ماكينات الصراف الآلي إلى 5 آلاف جنيه، ومن فروع البنوك 10 آلاف جنيه للأفراد، و50 ألف جنيه للشركات باستثنائها فقط من حد السحب اليومي بغرض صرف الرواتب للعاملين.

وألغى المركزي الحد الأقصى للإيداع بالنسبة للشركات في وقت لاحق من نفس اليوم، مع استمراره بالنسبة للسحب.