بالصور.. انتظام المرحلة الثانية لصرف معاشات شهر أبريل بمكاتب البريد

كتب- علاء حجاج:

تابع عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأحد، انتظام سير أول أيام المرحلة الثانية لصرف معاشات شهر أبريل عبر مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وهي المرحلة المخصصة لمن تتراوح معاشاتهم بين 1000 و2000 جنيه، بحسب بيان من الوزارة اليوم.

ووفقا للبيان، تواصل وزير الاتصالات مع عبده علوان القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للبريد للاطمئنان على تلقي المواطنين الخدمة على مدار اليوم دون تكدس في إطار الخطة التي تم وضعها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والعاملين بمكاتب البريد على مستوى الجمهورية؛ ووفقاً لآلية وزارة التضامن الاجتماعي.

وتتضمن آلية وزارة التضامن تقسيم فئات المستحقين للمعاشات على عدد من الأيام لتقليل أعداد المترددين على منافذ الصرف كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وأعلنت الهيئة القومية للبريد عددا من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لضمان توفير مسافات آمنة بين المواطنين وعدم ازدحام المواطنين أثناء تلقي خدمة صرف المعاشات عبر 4000 مكتب منتشرة على مستوى الجمهورية.

وتضمنت هذه الإجراءات مد فترة العمل بمكاتب البريد الرئيسية البالغ عددها نحو 2000 مكتب بريد منتشرة على مستوى الجمهورية لفترة مسائية والتي تبدأ من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الثالثة عصرا.

كما شملت هذه الإجراءات التنسيق مع وزارات التربية والتعليم، والتنمية المحلية، والشباب والرياضة لتخصيص نحو 433 مدرسة، و126 مركز شباب، وساحات كمنافذ لصرف المعاشات في المحافظات، إلى جانب مكاتب البريد، بحسب البيان.

وبدأت هيئة البريد في صرف معاشات شهر أبريل لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل في أيام 1 و2 و4 أبريل، كما بدأت اليوم وحتى 7 أبريل في تسليم الشريحة التالية لمن يتقاضون أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه؛ في حين سيتم صرف معاشات من يتقاضون أكثر من 2000 جنيه يومي 8 و9 أبريل.