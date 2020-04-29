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مشتريات محلية وعربية تصعد بالبورصة 1.2% بنهاية تعاملات الأربعاء

02:27 م الأربعاء 29 أبريل 2020
مشتريات محلية وعربية تصعد بالبورصة 1.2% بنهاية تعاملات الأربعاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء بنسبة 1.25% إلى مستوى 10545 نقطة.

وارتفع أيضا مؤشر EGX70 EWI خلال جلسة اليوم بنسبة 0.57%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.24%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 685.2 مليون جنيه، وتعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 19.9 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 705.2 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 0.38% إلى مستوى 10415 نقطة خلال تعاملات أمس الثلاثاء، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة المستثمرين

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