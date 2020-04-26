انخفاض كبير في أسعار السمك البلطي والبوري بسوق الجملة اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر كيلو السمك البلطي بنحو 8 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 24 و25 جنيها.

وانخفض سعر كيلو السمك البوري بنحو 22 جنيها، ليتراوح بين 32 و38 جنيها، كما هبط سعر كيلو الكابوريا 25 جنيها، ليتراوح بين 30 و125 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها، كما استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 110 جنيهات و160 جنيها.