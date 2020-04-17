نائب رئيس البنك الأهلي: 58 مليار جنيه مبيعات شهادة الـ 15% في 25 يوما

كتبت- منال المصري:

قال يحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، في تصريحات لمصراوي، إن إجمالي مبيعات الشهادة الـ 15% بلغت 58 مليار جنيه خلال 25 يوما منذ طرحها وحتى نهاية أمس الخميس.

وأشار أبو الفتوح، إلى أن إجمالي عدد المستفيدين من شراء الشهادة تجاوز 300 ألف عميل، ويواصل البنك طرحها أمام العملاء في الأيام المقبلة، بهدف إتاحة فرصة أكبر للذين يسعون للحصول على فائدة مرتفعة على مدخراتهم في البنك.

وبدأ بنكا الأهلي ومصر، خلال أخر أسبوع من الشهر الماضي، الموافق 22 مارس طرح الشهادة الجديدة بعائد هو الأعلى في مصر، حيث يبيع البنكان الشهادة إلكترونيا، أي من خلال خدمات الإنترنت بنكنج أو الموبايل بنكنج، وذلك حرصا من البنكين على عدم التكدس في فروعهما.

وتبدأ فئات الشهادة من ألف جنيه ومضاعفاتها، وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة، بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادة.

ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 أشهر اعتبارا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار)، وذلك وفقا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.

وقال مصدر مسؤول في البنك المركزي، في تصريحات سابقة لمصراوي، إن المركزي قرر استثناء شراء شهادة الادخار ذات العائد 15% في بنكي الأهلي ومصر، من القيود التي فرضها على إيداع النقود تسهيلا على العملاء، وإعطاء مرونة للاستفادة من هذه الشهادة مرتفعة العائد.

وكان البنك المركزي أقر الشهر الماضي حدودا جديدة للسحب والإيداع للأفراد والشركات ليصبح سقف عمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي 5 آلاف جنيه يوميا، ومن فروع البنوك 10 آلاف جنيه يوميا للأفراد.