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كيف تستفيد من كارت "البريد" بعد صرف منحة الـ500 جنيه؟

02:04 م الإثنين 13 أبريل 2020
كيف تستفيد من كارت "البريد" بعد صرف منحة الـ500 جنيه؟

كارت البريد

كتب - علاء حجاج:

بدأت مكاتب البريد، صباح اليوم الاثنين، صرف منحة الـ500 جنيه، للعمالة غير المنتظمة المتضررين من توقف العمل بسبب إجراءات مواجهة كورونا، طبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واتخذت مكاتب البريد الإجراءات الاحترازية لمنع التكدس أمامها، ومراعاة المسافة الآمنة بين المتواجدين لصرف منحة الـ500 جنيه، تجنباً للإصابة بفيروس كورونا.

ويتسلم العامل الذي سجل بياناته كارت مسبوق الدفع مربوط بحساب في البريد يستخدمه لصرف الإعانة طوال الفترة المحددة وهي 3 أشهر.

وقال مصدر بالهيئة القومية للبريد إن البطاقة التي تستخدمها العمالة في صرف الإعانة هي بطاقة "إيزي باي" التي يصدرها البريد المصري.

وأضاف لمصراوي أنه يمكن لصاحب البطاقة الاستفادة بها بعد انتهاء صرف المنحة، واستخدامها في عدة خدمات أخرى منها الشراء محلياً أو خارج مصر وإعادة شحنها بالرصيد من مكاتب البريد لإعادة استخدامها.

أبرز مزايا بطاقة إيزي باي

تصدر من البريد ويتم شحنها من خلال مكاتب البريد، وليس من الضروري أن يكون لدى حامل البطاقة حسابًا بالبريد المصري، لكن الحكومة فتحت حسابات لهذه البطاقة في مكاتب البريد.

تتيح البطاقة السحب النقدي محليًا أو خارج مصر، ويمكن استخدامها في الشراء محلياً أو خارج مصر، وتتميز البطاقة بتقنية EMV لضمان عمليات شراء آمنة على الإنترنت.

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