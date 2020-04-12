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أسعار الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الأحد 12-4 -2020

04:52 م الأحد 12 أبريل 2020
أسعار الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الأحد 12-4 -2020

أسعار الدولار

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه مساء الخميس الماضي.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي ومصر عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، وقناة السويس، وكريدي أجريكول، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي، والبركة عند 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.

وزاد سعر شراء العملة الأمريكية قرشا واحدا في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.72 جنيه للشراء، بينما استقر سعر البيع عند 15.80 جنيه.

أسعار الدولار سعر صرف الدولار الدولار بنك الأهلي

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