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المصرية للاتصالات تعدل مواعيد العمل بفروع الشركة على مستوى الجمهورية

10:41 م الثلاثاء 24 مارس 2020
المصرية للاتصالات تعدل مواعيد العمل بفروع الشركة على مستوى الجمهورية

المصرية للاتصالات

كتب- علاء حجاج:

قالت الشركة المصرية للاتصالات، اليوم الثلاثاء، إنها عدلت مواعيد العمل بفروعها على مستوى الجمهورية اعتبارًا من غد الأربعاء 25 مارس 2020 وحتى انتهاء فترة حظر التجوال، بحيث يبدأ العمل في الثامنة والنصف صباحًا وحتى الرابعة عصرًا.

وأفادت الشركة أن المواعيد الجديدة ستسري من يوم الأحد إلى الخميس من كل أسبوع، على أن يكون يومي الجمعة والسبت إجازة أسبوعية.

وقالت إن هذا القرار يأتي تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية الجديدة التي أعلن عنها مجلس الوزراء اليوم لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر أن الشركة المصرية للاتصالات كانت قد بدأت في تطبيق إجراءات وقائية صارمة في جميع مراكز المبيعات وخدمة العملاء، بما يضمن سلامة موظفيها وسلامة العملاء المترددين على هذه المراكز، من أهمها عدم تكدس العملاء، عبر توفير أماكن انتظار خارجية جيدة التهوية وضمان عدم وجود عملاء داخل الفرع سوى من يتم التعامل معهم من قبل موظفي المبيعات، فضلًا عن توفير وسائل الدفع الإلكتروني عبر موقع الشركة أو وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة، بحسب بيان من الشركة.

المصرية للاتصالات حظر التجوال الإجراءات الاحترازية إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا

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