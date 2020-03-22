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أسعار الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأحد 22-3-2020

10:21 ص الأحد 22 مارس 2020
أسعار الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأحد 22-3-2020

أسعار الدولار

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا مع بداية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه مساء الخميس الماضي.

واستقر سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، وكريدي أجريكول، وقناة السويس، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي، والإسكندرية، والبركة إلى 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيها للبيع.

أسعار الدولار الدولار سعر صرف الدولار البنك الاهلي بنك مصر

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