بنك التعمير والإسكان يخفض الفائدة على الودائع والحسابات والقروض

كتبت-منال المصري:

قرر بنك التعمير والإسكان تثبيت الفائدة على الشهادة الادخارية ذات العائد الثابت دون تغيير عند 12% سنويا، بحسب مصدر مسؤول في البنك.

وأضاف المصدر لمصراوي أن البنك خفض الفائدة بين 2 إلى 3% على الودائع والحسابات الجارية والقروض وحساب التوفير ذو الشرائح تزامنا مع قرار البنك المركزي بخفض الفائدة.

وقرر البنك المركزي، خفض أسعار الفائدة بشكل مفاجئ الاثنين الماضي بنسبة 3% إلى مستوى 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض.

وقال المركزي إن خفض الفائدة يأتي في ضوء التطورات والأوضاع العالمية وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني.