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بنك التعمير والإسكان يخفض الفائدة على الودائع والحسابات والقروض

04:40 م السبت 21 مارس 2020
بنك التعمير والإسكان يخفض الفائدة على الودائع والحسابات والقروض

بنك التعمير والإسكان

كتبت-منال المصري:

قرر بنك التعمير والإسكان تثبيت الفائدة على الشهادة الادخارية ذات العائد الثابت دون تغيير عند 12% سنويا، بحسب مصدر مسؤول في البنك.

وأضاف المصدر لمصراوي أن البنك خفض الفائدة بين 2 إلى 3% على الودائع والحسابات الجارية والقروض وحساب التوفير ذو الشرائح تزامنا مع قرار البنك المركزي بخفض الفائدة.

وقرر البنك المركزي، خفض أسعار الفائدة بشكل مفاجئ الاثنين الماضي بنسبة 3% إلى مستوى 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض.

وقال المركزي إن خفض الفائدة يأتي في ضوء التطورات والأوضاع العالمية وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني.

بنك التعمير تخفيض الفائدة الودائع

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