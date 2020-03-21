بنك التعمير والإسكان يخفض الفائدة على الودائع والحسابات والقروض
كتبت-منال المصري:
قرر بنك التعمير والإسكان تثبيت الفائدة على الشهادة الادخارية ذات العائد الثابت دون تغيير عند 12% سنويا، بحسب مصدر مسؤول في البنك.
وأضاف المصدر لمصراوي أن البنك خفض الفائدة بين 2 إلى 3% على الودائع والحسابات الجارية والقروض وحساب التوفير ذو الشرائح تزامنا مع قرار البنك المركزي بخفض الفائدة.
وقرر البنك المركزي، خفض أسعار الفائدة بشكل مفاجئ الاثنين الماضي بنسبة 3% إلى مستوى 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض.
وقال المركزي إن خفض الفائدة يأتي في ضوء التطورات والأوضاع العالمية وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني.
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