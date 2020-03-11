الأسهم الأوروبية تصعد للمرة الأولى في 5 جلسات مع خفض الفائدة ببريطانيا

القاهرة- وكالات:

ارتفعت الأسهم الأوروبية للمرة الأولى في خمس جلسات، اليوم الأربعاء، بعد أن أصبحت بريطانيا أحدث دولة تخفض أسعار الفائدة في مسعى لاحتواء الأضرار الاقتصادية الناجمة عن وباء فيروس كورونا المستجد، بحسب وكالة رويترز.

وفي الساعة 0803 بتوقيت جرينتش، كان المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 1.4%، في حين صعد المؤشر فايننشال تايمز في لندن 1.5% بعد أن خفض بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أغسطس 2016.

ورفعت الخطوة أيضا المعنويات في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا، لتصعد البورصات بين 1.4 و2.2% بعد تراجعات لأربعة أيام جراء الصدمة المزدوحة المتمثلة في انهيار أسعار النفط والانتشار السريع للفيروس.

وصعدت جميع مؤشرات القطاعات الأوروبية، ولاسيما النفط والغاز والمرافق والسيارات والبنوك، وفقا لرويترز.