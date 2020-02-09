الذهب ينقذ احتياطي النقد الأجنبي من التراجع للشهر الثاني خلال يناير

كتب- مصطفى عيد:

قاد احتياطي البنك المركزي من الذهب صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى الزيادة خلال يناير الماضي للشهر الثاني على التوالي ليحافظ على ارتفاعه المستمر للشهر الثالث عشر على التوالي.

وأظهرت بيانات للبنك المركزي، ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنهاية يناير الماضي إلى 45.457 مليار دولار مقابل 45.420 مليار دولار في ديسمبر، بزيادة 37 مليون دولار، مسجلا رقما قياسيا جديدا.

وتعود الزيادة في الاحتياطي إلى ارتفاع قيمة الذهب المسجل في الاحتياطي لدى البنك المركزي خلال شهر يناير الماضي بقيمة 123 مليون دولار بنسبة زيادة 3.7%، لتصل إلى نحو 3.42 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي مقابل نحو 3.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر.

وتزامنت الزيادة في قيمة الذهب المسجل في احتياطي النقد الأجنبي خلال يناير مع زيادة بالأسعار العالمية بنحو 71.9 دولار للأوقية بنسبة 4.7%، لتصل بنهاية الشهر الماضي إلى 1589.16 دولار مقابل 1517.27 دولار بنهاية ديسمبر الماضي، وفقا لبيانات شبكة بلومبرج.

وفي المقابل، انخفضت قيمة الاحتياطي من العملات الأجنبية بالبنك المركزي إلى 41.756 مليار دولار بنهاية يناير مقابل 41.840 مليار دولار بنهاية ديسمبر، بتراجع 84 مليون دولار، لتفقد نحو 174 مليون دولار في الشهرين الأخيرين.

وتراجع احتياطي المركزي من قيمة وحدات السحب الخاصة بشكل طفيف إلى 279 مليون دولار بنهاية يناير مقابل 280 مليون دولار بنهاية ديسمبر.

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