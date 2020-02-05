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صادرات أيرلندا من الألبان لمصر ترتفع 65% في 3 سنوات

02:08 م الأربعاء 05 فبراير 2020
صادرات أيرلندا من الألبان لمصر ترتفع 65% في 3 سنوات

مصنع لإنتاج الألبان

كتبت- شيرين صلاح:

قالت سنايد ماكفيليبس، الأمين العام المساعد لوزير الزراعة والأغذية البحرية في أيرلندا، إن صادرات أيريلندا من الألبان إلى مصر زادت بنسبة 65% خلال 3 سنوات الأخيرة.

وتصدر أيرلندا منتجات الألبان إلى 141 دولة من ضمنهم مصر حيث تعد أيرلندا أكبر مورد للجبن الشيدر للسوق المصري.

وأضاف سنايد خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء أن أيرلندا تصدر "جبن شيدر" بنسبة 22% إلى مصر.

وتصدر أيضا أيرلندا زبدة ولبن بوردة إلى مصر، بحسب سنايد ماكفيليبس.

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