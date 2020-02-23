صعود طفيف للبورصة مع بداية تعاملات الأسبوع
10:37 ص الأحد 23 فبراير 2020
كتبت- شيرين صلاح:
صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة طفيفة بلغت 0.03% مع بداية تعاملات اليوم الأحد، إلى مستوى 13725 نقطة.
كما ارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.46%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.15%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 0.19%، مع نهاية تعاملات الخميس الماضس، إلى مستوى 13720 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب والمصريين.
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز
-
719
-
441
-
249
-
213
-
192
-
158
-
140
-
139
-
138
-
133
-
97
-
80
-
66
-
64