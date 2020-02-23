صعود طفيف للبورصة مع بداية تعاملات الأسبوع

كتبت- شيرين صلاح:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة طفيفة بلغت 0.03% مع بداية تعاملات اليوم الأحد، إلى مستوى 13725 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.46%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.15%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 0.19%، مع نهاية تعاملات الخميس الماضس، إلى مستوى 13720 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب والمصريين.