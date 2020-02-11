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البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

10:18 ص الثلاثاء 11 فبراير 2020
البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة

كتبت - شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.13%، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى مستوى 13996 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.3%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.15%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.91% مع نهاية تعاملات أمس، الاثنين، إلى مستوى 13979.

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