البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء
10:18 ص الثلاثاء 11 فبراير 2020
كتبت - شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.13%، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى مستوى 13996 نقطة.
كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.3%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.15%.
كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.91% مع نهاية تعاملات أمس، الاثنين، إلى مستوى 13979.
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