البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت - شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.13%، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى مستوى 13996 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.3%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.15%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.91% مع نهاية تعاملات أمس، الاثنين، إلى مستوى 13979.