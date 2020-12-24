الاتصالات: 1.4 مليون مشترك جديد بالإنترنت فائق السرعة حتى أكتوبر الماضي

كتب – علاء حجاج:

قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن عدد مشتركي التليفون المحمول بلغ نحو 96 مليون مشترك بنهاية أكتوبر 2020 بالمقارنة بنحو 95.25 مليون مشترك بنهاية أكتوبر 2019.

وبحسب تقرير الوزارة السنوي للعام المالي الماضي، بلغت نسبة مستخدمي الانترنت 57.3% فى عام 2019/2020 بالمقارنة بنحو 47.6 % بنهاية عام 2018/2019 بزيادة حوالي 10% مقارنة بالعام الماضي.

وأشار بيان الوزارة، إلى أن عدد مشتركي الإنترنت فائق السرعة (ADSL) بلغ نحو 8.6 مليون مشترك بنهاية أكتوبر 2020؛ مقارنة بنحو 7.17 مليون مشترك بنهاية أكتوبر 2019 بزيادة 1.43 مليون مشترك جديد.

وبلغ عدد مشتركي(Mobile Broadband) حوالي 45.5 مليون مستخدم بنهاية أكتوبر 2020 مقارنة بنحو 42.25 مليون مستخدم بنهاية أكتوبر 2019، وفقا للبيان.

وقالت الوزارة، إنه في ضوء تنفيذ استراتيجية بناء مصر الرقمية؛ والتى يعد أحد أهم محاورها بناء القدرات؛ قامت الوزارة بمضاعفة برامج تنمية المهارات الرقمية بهدف تدريب 115 ألف شاب وشابة خلال العام المالى الحالى بكلفة اجمالية 400 مليون جنيه.

كما أطلقت الوزارة عددا من المبادرات لبناء القدرات الرقمية بهدف إعداد كوادر وطنية للدفع بعمليات التحول الرقمى، وتأهيل الشباب في المجالات التكنولوجية لتعظيم فرصهم في الحصول على وظائف غير تقليدية.