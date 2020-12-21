لينوفو: السوق المصري من أقل الأسواق تأثرًا بأزمة كورونا

كتب- علاء حجاج:

قالت علا الديب، مدير مكتب لينوفو في مصر والمسؤولة عن القطاع الاستهلاكي والتجاري بمصر والأردن ولبنان، إن المتغيرات الراهنة بسبب كورونا ساهمت بشكل ملحوظ في تعزيز عدد عملاء الشركة بالسوق المصري بعكس المتوقع.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين عبر الإنترنت إن هذه الأزمة ساهمت في نجاح لينوفو في زيادة حصتها السوقية في مصر لتحقق 29.4% نموًا في الربع الثاني من العام المالي الجاري، من 30% المستهدفة للعام الجاري بأكمله وبزيادة قدرها 4.4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لتحافظ على المركز الأول في الحصة السوقية لأجهزة الحاسبات الشخصية والتابلت.

وبحسب علا فإن السوق المصري من أقل الأسواق تأثرًا بكورونا مقارنة بأوروبا وبعض أسواق آسيا.

وعن خطط لينوفو المستقبلية في مصر، قالت الديب إن الشركة تسعى إلى التوسع في المستقبل القريب في منطقة الصعيد وقناة السويس وبورسعيد نظراً لارتفاع الطلب على منتجات لينوفو المتعددة خاصة التابلت والكمبيوتر.

وتعد مصر بلداً استراتيجياً وسوقاً واعداً في سوق الحاسبات والبرمجيات، فهي من أفضل 4 دول إحصائيا من حيث حجم المبيعات بقائمة أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتمتلك لينوفو مكتب تمثيل في مصر منذ عام 2010، كما تعمل الشركة مع 8 مراكز للصيانة وتعمل مع 250 قنوات توزيع معتمدة.