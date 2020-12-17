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مبيعات أجنبية تهبط بالبورصة 1.2% بنهاية تعاملات اليوم الخميس

03:01 م الخميس 17 ديسمبر 2020
مبيعات أجنبية تهبط بالبورصة 1.2% بنهاية تعاملات اليوم الخميس

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بنسبة 1.26% إلى مستوى 10844 نقطة.

كما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.58%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.82%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 105.4 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 93.6 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة بلغت 11.7 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء، بنسبة 0.67% إلى مستوى 10983 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين المصريين.

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