أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي، جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، ليتراوح بين 18 و20 جنيها، مقارنة بأسعار أمس، كما ارتفع سعر كيلو الجمبرى 20 جنيها، ليتراوح بين 300 جنيه و370 جنيها.

وتراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، 4 جنيهات ليتراوح اليوم بين 50 و60 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك البوري، ليتراوح بين 42 و48 جنيها، كما استقر سعر كيلو الكابوريا، ليتراوح بين 30 و130 جنيها.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري، اليوم، بين 110 جنيهات و170 جنيها، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيها و100 جنيه.