وزير البترول يتفقد مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية (صور)

المالية: التوافق مع اتحاد «المستثمرين» و«الصناعات» حول قواعد تطبيق

كتب- مصطفى عيد:

أجرى طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، جولة تفقدية بمقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية ومعدلات التنفيذ إيذاناً لانتقال ديوان عام الوزارة للمبنى الجديد خلال الفترة المقبلة.

وقالت وزارة البترول في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن هذه الجولة التفقدية تأتي في إطار استعدادات الحكومة للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال الجولة استمع الملا لشرح حول الأعمال المنفذة ومكونات المبنى الذي يقع ضمن المجمع الوزاري رقم (2) ويضم وزارات البترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة والإنتاج الحربي.

واستمع الملا إلى شرح من اللواء وائل كمال مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حول موقف تقدم أعمال الإنشاءات بالمجمع، حيث يجري العمل على تنسيق الموقع والتشجير، وتم الانتهاء من أعمال الواجهات الخارجية بنسبة 99%.

ووجه الوزير الشكر للقائمين على أعمال التنفيذ بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة وكافة العاملين بالمشروع على مراعاتهم لمعايير بيئة العمل الآمنة واتباع أعلى مواصفات الجودة في التنفيذ والالتزام بالجدول الزمني رغم تحديات الفترة الماضية، وأثنى على التزامهم الكامل بالإجراءات الاحترازية.