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خاص- القابضة للأدوية تعين رئيسين جديدين لشركتي الجمهورية والعبوات الطبية

03:19 م الخميس 01 أكتوبر 2020
خاص- القابضة للأدوية تعين رئيسين جديدين لشركتي الجمهورية والعبوات الطبية

أحمد حجازي رئيس الشركة القابضة للأدوية

كتبت- شيماء حفظي:

قالت مصادر بالشركة القابضة للأدوية، لمصراوي، إن الشركة أجرت تغييرات في مجالس إدارة شركتي الجمهورية للأدوية والعبوات والمستلزمات الطبية.

وأوضحت المصادر، أنه تم تعيين المهندس علي حسين، رئيسا لشركة الجمهورية للأدوية خلفا للدكتور هشام ستيت.

ويأتي قرار التعيين، بعدما غادر ستيت، إدارة الشركة ليتولى منصب نائب رئيس هيئة الشراء الموحد، التي أسستها الحكومة مؤخرا.

وعلي حسين، كان رئيسا لشركة العبوات والمستلزمات الطبية التابعة للشركة القابضة للأدوية.

وتتولى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، دون غيرها، إجراء عمليات الشراء للمستحضرات والمستلزمات الطبية البشرية لجميع الجهات والهيئات الحكومية.

وكشفت المصادر، أنه تم تعيين الدكتور عمرو الجندي، رئيسا لشركة العبوات، خلفا لحسين.

وبحسب المصادر، فالدكتور عمرو الجندي، كان يشغل منصب رئيس قطاع في شركة مصر للمستحضرات الطبية، التابعة للقابضة أيضًا.

الشركة القابضة للأدوية العبوات الطبية المستلزمات الطبية

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