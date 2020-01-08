تراجع الأسهم الأوروبية بعد الهجوم الإيراني على القوات الأمريكية في العراق

القاهرة- وكالات:

انخفضت الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، في الوقت الذي تسبب فيه هجوم صاروخي إيراني على قوات أمريكية في العراق في بيع المستثمرين للأصول المرتفعة المخاطر في ظل سريان مخاوف من تصعيد عسكري في الشرق الأوسط، بحسب وكالة رويترز.

ويثير الهجوم الأحدث تساؤلات بشأن إقدام الولايات المتحدة على الرد، ومن المتوقع صدور بيان عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5% بحلول الساعة 0807 بتوقيت جرينتش، فيما قادت الأسهم الألمانية الخسائر.

وتصدر المؤشر الفرعي لقطاع الكيماويات القطاعات الأسوأ أداء، بينما ارتفعت أسهم النفط والغاز مقتفية أثر صعود أسعار النفط بفعل احتمال وقوع اضطرابات في الإمدادات في الشرق الأوسط.

وتراجعت أسهم موردي بوينج في أوروبا، سينيور وسافران بعد تحطم طائرة بوينج 737 تابعة للخطوط الدولية الأوكرانية بعد إقلاعها من إيران.