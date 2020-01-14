2 جنيه تراجعًا منذ بداية 2019.. الدولار في البنوك يواصل الهبوط

كتبت- شيرين صلاح:

واصل متوسط أسعار الدولار في البنوك انخفاضه لليوم الرابع على التوالي، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه مساء أمس الاثنين.

ووفقا لبيانات البنك المركزي، انخفض متوسط سعر الدولار في البنوك خلال تعاملات اليوم إلى نحو 15.8353 جنيه للشراء، و15.9353 جنيه للبيع، مقابل 15.8672 جنيه للشراء، و15.9672 جنيه للبيع أمس، ليتجاوز بذلك الانخفاض منذ بداية 2019 وحتى الآن مستوى جنيهين.

وتراجع سعر الدولار 3 قروش في بنكي الأهلي المصري، ومصر إلى 15.85 جنيه للشراء، و15.95 جنيه للبيع.

وانخفض سعر العملة الأمريكية قرشين في بنك التعمير والإسكان إلى 15.85 جنيه للشراء، و15.95 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار 4 قروش في بنوك القاهرة، وقناة السويس، وكريدي أجريكول إلى 15.83 جنيه للشراء، و15.93 جنيه للبيع.

وتراجع سعر العملة الأمريكية 3 قروش في البنك التجاري الدولي إلى 15.83 جنيه للشراء، و15.93 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار قرشين في بنكي العربي الأفريقي، والإسكندرية إلى 15.84 جنيه للشراء، و15.94 جنيه للبيع.

وهبط سعر العملة الأمريكية 4 قروش في بنك البركة إلى 15.84 جنيه للشراء، و15.94 جنيها للبيع.

وتراجع سعر الدولار قرشا واحدا في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.91 جنيه للشراء، و16.01 جنيه للبيع.