أسعار الدواجن تواصل الارتفاع مع بداية تعاملات الأسبوع

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الدواجن بنحو جنيهين للكيلو في المزرعة، اليوم الأحد، مقارنة بأسعار الخميس الماضي، بحسب ما قاله عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وقال السيد، إن سعر كيلو الدواجن بالمزرعة ارتفع إلى 21 جنيها مقابل 19 جنيها الخميس الماضي.

وبحسب السيد، فإن الكيلو يباع بالأسواق، اليوم، بنحو 26 جنيها.

وأرجع نبيل دروش، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، ارتفاع الأسعار إلى قلة المعروض بالأسواق خلال الأيام الفترة الماضية خاصة بعد الهبوط الكبير في الأسعار.

"بعد الهبوط الكبير التي شهدته الأسعار خلال الشهر الماضي، اتجه بعض المربين إلى التوقف عن إنتاج الدواجن مما نتج عنه قلة المعروض بالأسواق وزيادة السعر"، بحسب درويش.

وشهدت أسعار الدواجن انخفاضا كبيرا الشهر الماضي ليتراوح سعر الكيلو في المزرعة بين 17 و18 جنيها.

وسجل سعر كرتونة البيض بنحو 31.5 جنيه بالمزرعة، لتباع بسعر يتراوح بين 36 و37 جنيها بالأسواق، وفقا لقول السيد اليوم.

واستقر سعر كيلو الدواجن البلدي، اليوم، لتصل إلى 29 جنيها بالمزرعة، وتباع بنحو 34 جنيها بالأسواق.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة5%.