أكثر الكلمات إنتشاراً

هجوم أرامكو السعودية سد النهضة مؤتمر الشباب مؤمن زكريا انتخابات تونس أسعار الذهب الطقس العام الدراسي الجديد مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة قرعة الدوري

رويترز: السعودية تغلق خط أنابيب لنقل النفط للبحرين

04:02 م الإثنين 16 سبتمبر 2019
رويترز: السعودية تغلق خط أنابيب لنقل النفط للبحرين

النفط

القاهرة- وكالات:

نقلت وكالة رويترز، اليوم الاثنين، عن مصدرين تجاريين قولهما إن السعودية أغلقت خط أنابيب لنقل النفط الخام إلى البحرين بعد هجمات على منشآتي نفط سعوديتين.

وقال أحد المصدرين إن الخط الذي ينقل بين 220 و230 ألف برميل يوميا من الخام العربي الخفيف من شركة أرامكو السعودية الحكومية لبابكو البحرين أُغلق عقب هجوم يوم السبت الماضي، الذي خفض الإنتاج من درجات الخام الخفيف بصفة أساسية.

وصرح المصدران أن بابكو تعمل على إتاحة سفن لجلب نحو مليوني برميل من الخام السعودي نتيجة إغلاق خط الأنابيب.

اقرأ أيضًا:

ماذا نعرف عن "أرامكو" عملاق النفط السعودي التي استهدفها الحوثيون؟

11 سبتمبر جديد.. لماذا تأثر سوق النفط بالهجوم على أرامكو السعودية؟

السعودية البحرين النفط شركة أرامكو هجوم أرامكو السعودية

الخبر التالى:

شعاع: 3 شركات في البورصة المصرية مستفيدة من تراجع إنتاج النفط السعودي
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان