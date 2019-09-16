رويترز: السعودية تغلق خط أنابيب لنقل النفط للبحرين

القاهرة- وكالات:

نقلت وكالة رويترز، اليوم الاثنين، عن مصدرين تجاريين قولهما إن السعودية أغلقت خط أنابيب لنقل النفط الخام إلى البحرين بعد هجمات على منشآتي نفط سعوديتين.

وقال أحد المصدرين إن الخط الذي ينقل بين 220 و230 ألف برميل يوميا من الخام العربي الخفيف من شركة أرامكو السعودية الحكومية لبابكو البحرين أُغلق عقب هجوم يوم السبت الماضي، الذي خفض الإنتاج من درجات الخام الخفيف بصفة أساسية.

وصرح المصدران أن بابكو تعمل على إتاحة سفن لجلب نحو مليوني برميل من الخام السعودي نتيجة إغلاق خط الأنابيب.

اقرأ أيضًا:

ماذا نعرف عن "أرامكو" عملاق النفط السعودي التي استهدفها الحوثيون؟

11 سبتمبر جديد.. لماذا تأثر سوق النفط بالهجوم على أرامكو السعودية؟