أسعار الدولار ترتفع في 7 بنوك مع نهاية أول تعاملات بعد العيد

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في 7 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بمستواه في الصباح، بينما استقر السعر في 3 بنوك أخرى.

وارتفع سعر العملة الأمريكية، في بنكي الأهلي المصري، ومصر، قرشا واحدا إلى 16.52 جنيه للشراء، و16.62 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار في البنك التجاري الدولي قرشا واحدا، إلى 16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع.

وصعد سعر العملة الأمريكية قرشين في بنك كريدي أجريكول إلى 16.53 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار 3 قروش في بنك التعمير والإسكان إلى 16.52 جنيه للشراء، و16.62 جنيه للبيع.

وزاد سعر العملة الأمريكية 3 قروش في بنك البركة إلى 16.55 جنيه للشراء، و16.65 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار 4 قروش في بنك الإسكندرية إلى 16.53 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنكي العربي الأفريقي، وقناة السويس عند 16.52 جنيه للشراء، و16.62 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند 16.53 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع.