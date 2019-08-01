البنك الأهلي يوقع عقد تمويل مشروع "نافذة" بقيمة 760 مليون جنيه

كتبت- منال المصري:

وقع البنك الأهلي المصري، والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية "MTS"، عقد تمويل مشروع "نافذة"، بقيمة 760 مليون جنيه، بحسب بيان من البنك اليوم الخميس.

ووقع اتفاق تمويل المشروع شريف رياض رئيس مجموعة الائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك، وأسامة الشريف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية، بحضور يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك.

وقال يحيى أبو الفتوح، إن المشروع يستهدف إنشاء نظام إلكتروني مركزي جديد مزود بمراكز لوجستية بمختلف أنحاء الجمهورية يتم تأسيسه من خلال شركة "MTS".

وأضاف أن إدارة البنك الأهلي تولي اهتمام كبيرا بالمشروعات القومية خاصة تلك التي يكون لها تأثير مباشر على بيئة الأعمال والاستثمار في مصر ومنها عقد تمويل مشروع "نافذة"، والذي سيكون له تأثير إيجابي واضح على التجارة الإلكترونية.

وأشار أبو الفتوح أن المشروع سيسهم في تقليص الوقت اللازم للإفراج عن البضائع، فضلاً عن رفع كفاءة إدارة التكاليف المترتبة على انخفاض تكلفة الأرضيات وغرامات التأخير التي كان يتم تحميلها في كثير من الأحيان على المستهلك النهائي للمنتج.

وقال شريف رياض، إنه تم التخطيط لاستخدام التمويل في تغطية جزء من التكلفة الاستثمارية للمشروع والمقدر قيمتها بأكثر من مليار جنيه لتنفيذ 19 مركزا رئيسيا ولوجستيا تتعامل مع كل من المستوردين والمصدرين أو وكلائهم من شركات التخليص الجمركي والشحن.

وأضاف أنه سيتم من خلال تلك المراكز إصدار الإفراجات الجمركية مع الحرص على أن يتم التعامل من قبل كافة الأطراف من خلال شباك واحد بدلا من التعامل مع الجهات الحكومية المختلفة المعنية بعملية التبادل التجاري.

وقال أسامة الشريف، إن هذه الشراكة تضمن تنفيذ المشروع بكفاءة وسرعة وتقنية عالية، وأن يصل إجمالي عمليات الاستيراد والتصدير المتوقع تنفيذها من خلال مشروع "نافذة" إلى أكثر من مليون عملية سنويا، والتي سيتم تحصيلها وتسوية الرسوم الخاصة بها من خلال حساب التسوية الذي سيتم فتحه بالبنك الأهلي.