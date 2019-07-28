الاستثمار تعلن تفاصيل منحة "الأفريقي للتنمية" لدعم رواد الأعمال

كتبت- منال المصري:

وقعت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، اليوم الأحد، منحة مشروع تعزيز المنظومة البيئية لريادة الأعمال بنحو 10 ملايين جنيه، لصالح مبادرة "فكرتك شركتك" التابعة لوزارة الاستثمار.

وقالت وزارة الاستثمار إن المشروع يهدف إلى المساهمة في تعزيز وتحسين المنظومة البيئية لريادة الأعمال في مصر من خلال دعم مركز ريادة الأعمال التابع لها.

وأضافت أن ذلك الدعم سيتم عبر توسيع نطاق الحصول على الخدمات والمعلومات، وتوفير خدمات التطوير للأعمال المصممة خصيصًـا لرواد الأعمال، مع توسيع وتحسين نطاق الحصول على الخدمات والمعلومات المتعلقة بريادة الأعمال.

وذكرت أن هذه الأنشطة تشمل إنشاء منصة رقمية على الإنترنت، وبناء القدرات على المستوى المركزي وعلى مستوى المحافظات من خلال الدورات التدريبية، والجولات الدراسية، وورش العمل لنشر الوعي الكافي حول تنمية ريادة الأعمال بين موظفي الخدمة المدنية والجهات المعنية الأخرى، ولا سيما على مستوى "المجالس المحلية".

كما تتضمن هذه الأنشطة حملة توعية وتوثيق ودراسة آليات التمويل المبتكرة لتنمية ريادة الأعمال، والتصدي للتحديات التي تعوق مسيرة ريادة الأعمال النسائية، وفقا للوزارة.

وذكرت وزارة الاستثمار، أن مشروع "تعزيز المنظومة البيئية لريادة الأعمال" يهدف الى المساهمة في تعزيز وتحسين المنظومة البيئية لريادة الأعمال في مصر من خلال تدعيم دور مركز ريادة الأعمال "فكرتك شركتك" التابع للوزارة، عبر تطوير الخدمات المقدمة لرواد الأعمال، وإتاحة المعلومات الفنية والقانونية، وتوفير خدمات تطوير الأعمال.

وأكدت الوزارة حرصها على تبني سياسات وتقديم برامج متكاملة تستهدف بشكل مباشر دعم هذه المشروعات في مختلف مراحل نموها، حيث وجهت جهودها من خلال مبادرة "فكرتك شركتك" نحو توفير حزم متكاملة من الدعم للمستثمرين الصغار في جميع مراحل تأسيس مشروعاتهم.

وأوضحت أن هذا الدعم بدأ من مرحلة الفكرة مروراً بمرحلة التخطيط للموارد المالية وصولاً إلى مراحل التأسيس وتحقيق النمو والتوسع، فضلاً عن توفير الوزارة آليات الدعم التي من شأنها تعظيم فرص منافسة تلك المشروعات عالمياً، مما يسهم في خلق فرص العمل والنهوض بالاقتصاد والعمل على المساهمة في سد الفجوة التمويلية وتعظيم فرص الشراكة مع القطاع الخاص.

وقالت الوزارة إنه يجري العمل على التوسع وإنشاء فروع أخرى لمراكز خدمات رواد الأعمال والشركات الناشئة بمختلف فروع مراكز خدمات المستثمرين بالمحافظات المختلفة، لتسهيل وتيسير إمكانية الحصول على الخدمات المقدمة إلى رواد الأعمال في مختلف المحافظات.

وأضافت أنه تم استحداث إدارة مركزية باسم "الإدارة المركزية لريادة الأعمال- فكرتك شركتك" بالهيكل التنظيمي الخاص بالهيئة العامة للاستثمار بعد النجاح الكبير الذي حققته المبادرة في عامها الأول ولتحقيق مبدأ الاستدامة واستمرارية المبادرة.

وذكرت الوزارة أنها حريصة أن تكون مصر بها منصة متكاملة لدعم شباب أفريقيا لذلك كان أول تحرك مع البنك الأفريقي للتنمية نظرا لوجود البنك في معظم الدول الأفريقية، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حريص على أن يتواجد الشباب في كافة المشروعات، موضحة أن قانون الاستثمار نص على دعم رواد الأعمال.

وذكرت مالين بلومبرج مديرة البنك الأفريقي للتنمية في مصر، أن البنك أطلق في عام 2016 مبادرة لدعم رواد الأعمال في كل المنطقة، وتوفير منح لدعم الابتكارات والشركات الناشئة، مشيدة بجهود مصر في دعم رواد الأعمال والمرأة، والإصلاحات التشريعية التي نفذتها لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار.

وأوضحت أن مصر تقدمت مؤخرا في مؤشر الابتكار واستطاعت مواجهة التحديات ونفذت إصلاحات تشريعية، وهو ما جعلها تتقدم في تقرير ممارسة الأعمال خلال العام الماضي، مشيدة بجهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في دعم ريادة الأعمال وتوفير الدعم الفني للشركات الناشئة.

وأشادت بمبادرة فكرتك شركتك ومركز رواد الأعمال الذي أنشئته الوزارة لتوفير خدمات الدعم الفني لرواد الأعمال، مشيرة إلى أن الهدف من هذه الاتفاقية هو دعم الوزارة في ريادة الأعمال.